Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Фернандинью: «Мы показали болельщикам «Манчестер Сити», что хотим стать чемпионами как можно скорее»

06:49
Теги:

Защитник «Манчестер Сити» Фернандинью подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (2:1).

«Парни были великолепны, все на поле были потрясающими. Я так рад за всех и счастлив, потому что такая победа показывает характер и индивидуальность команды. Мы показали болельщикам, что хотим стать чемпионами как можно скорее. Все игры сейчас будут для нас финальными. Парни это знают, так что мы стараемся выиграть в каждом матче», — приводит слова Фернандинью официальный сайт клуба.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» идет 11-й.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд