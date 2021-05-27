Гвардиола не собирается уходить из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается покидать английский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, испанский специалист останется в «Сити», даже если команда проиграет в финале Лиги чемпионов «Челси». Гвардиола вместе с руководством клуба уже приступил к планированию трансферной кампании к следующему сезону.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет обсудить с испанцем его возможное возвращение в каталонский клуб.

29 мая «Ман Сити» сыграет с «Челси» в финале Лиги чемпионов. Игра состоится в Порту и начнется — в 22.00 (мск).