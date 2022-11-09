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Сегодня, 13:58

Гвардиола назвал Поттера одним из лучших тренеров в АПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе Грэма Поттера на посту наставника «Челси».

«Не мне об этом говорить, потому что это не мое дело. Если «Челси» примет мой скромный совет: дайте ему время — у него все получится. Он что-то меняет, у него нет времени на подготовку. У них хорошие результаты. Они проиграли «Брайтону», но я увидел много вещей, которые помню по его временам в «Брайтоне». Ему нужно время. Никто не добивается успеха в первый или во второй день. Я восхищаюсь его работой. Если они будут терпеливы, он сыграет большую роль в Англии, как это сделал Грэм. Он один из лучших тренеров в этой лиге, с моей точки зрения», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Он также заявил, что, когда тренер просит время в большом клубе и скорее всего его не получает.

47-летний англичанин возглавил «Челси» в сентябре 2022 года.

После 13 туров английский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/sterling-man-city-guardiola-chelsea-25464798
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Грэм Поттер
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 11 1 1 31-11 34
2
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
3
 Ньюкасл 14 7 6 1 28-11 27
4
 Тоттенхэм 14 8 2 4 27-18 26
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 13 6 3 4 17-16 21
8
 Ливерпуль 13 5 4 4 25-16 19
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 13 5 4 4 15-17 19
11
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
14
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
15
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
16
 Вест Хэм 14 4 2 8 12-15 14
17
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
18
 Саутгемптон 14 3 3 8 12-24 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 - : -
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 - : -
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 - : -
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 - : -
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 - : -
12.11 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
13.11 17:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 11
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
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