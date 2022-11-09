Гвардиола назвал Поттера одним из лучших тренеров в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе Грэма Поттера на посту наставника «Челси».

«Не мне об этом говорить, потому что это не мое дело. Если «Челси» примет мой скромный совет: дайте ему время — у него все получится. Он что-то меняет, у него нет времени на подготовку. У них хорошие результаты. Они проиграли «Брайтону», но я увидел много вещей, которые помню по его временам в «Брайтоне». Ему нужно время. Никто не добивается успеха в первый или во второй день. Я восхищаюсь его работой. Если они будут терпеливы, он сыграет большую роль в Англии, как это сделал Грэм. Он один из лучших тренеров в этой лиге, с моей точки зрения», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Он также заявил, что, когда тренер просит время в большом клубе и скорее всего его не получает.

47-летний англичанин возглавил «Челси» в сентябре 2022 года.

После 13 туров английский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко.