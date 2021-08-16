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Гвардиола: «Грилиш сыграл превосходно. Жаль, что мы не смогли выиграть для него»

03:37
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матче первого тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:1) проуомментировал игру новичка команды Джека Грилиша и состояние Кевина де Брейне.

«Грилиш сыграл превосходно. В его игре виден характер, Джек создавал моменты. Жаль, что мы не смогли выиграть для него в день дебюта, но он действовал очень хорошо. Он не терял мяч и создавал опасность рядом со штрафной.

Де Брейне еще ни разу не провел полную тренировку. Ему нужно тренироваться. Чтобы сыграть 90 минут, ему потребуется время», — приводит слова Гвардиолы BBC Radio 5 Live.

«Манчестер Сити» купил Грилиша у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов 5 августа 2021 года. Этот трансфер стал самым дорогим в истории АПЛ.

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Сергей Разин все материалы автора

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