Гвардиола рассказал, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Тоттенхэм» в первом туре чемпионата Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды от «Тоттенхэма» (0:1) в первом туре чемпионата Англии.
«Мы позволили «Тоттенхэму» слишком много, не смогли проконтролировать игру. Особенно это касается эпизодов, когда футболисты неточно играли в пас. Футбол — это голы. Сон забил, а мы не смогли.
Такой старт — это норма для сезона, когда на подготовку мало времени. Настрой был хорошим, но мы проиграли. Я удивлен тем, как хорошо нам удавались некоторые вещи.
Многие футболисты приехали в команду поздно из-за чемпионата Европы или коронавируса. Причин много. Футболисты восстанавливаются. С каждой неделей мы будем становиться все лучше", — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.
Автором единственного гола стал нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, который отличился на 55-й минуте.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/57738237?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61195a7bde5452771131ec73%26%27Grealish%20was%20excellent%27%262021-08-15T18%3A19%3A47.614Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:5212ff
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