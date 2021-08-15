Гвардиола рассказал, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Тоттенхэм» в первом туре чемпионата Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды от «Тоттенхэма» (0:1) в первом туре чемпионата Англии.

«Мы позволили «Тоттенхэму» слишком много, не смогли проконтролировать игру. Особенно это касается эпизодов, когда футболисты неточно играли в пас. Футбол — это голы. Сон забил, а мы не смогли.

Такой старт — это норма для сезона, когда на подготовку мало времени. Настрой был хорошим, но мы проиграли. Я удивлен тем, как хорошо нам удавались некоторые вещи.

Многие футболисты приехали в команду поздно из-за чемпионата Европы или коронавируса. Причин много. Футболисты восстанавливаются. С каждой неделей мы будем становиться все лучше", — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

Автором единственного гола стал нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, который отличился на 55-й минуте.