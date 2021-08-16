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«Ливерпуль» интересуется Мбаппе

08:14
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«Ливерпуль» готов поспорить с «Реалом» за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, пишет Goal.

По данным источника, англичане хотят приобрести 22-летнего игрока бесплатно. Контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболист отказался подписывать с парижанами новое соглашение. Сам Мбаппе хотел бы продолжить карьеру в «Реале».

В прошедшем сезоне Мбаппе принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора

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