«Ливерпуль» интересуется Мбаппе
08:14
«Ливерпуль» готов поспорить с «Реалом» за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, пишет Goal.
По данным источника, англичане хотят приобрести 22-летнего игрока бесплатно. Контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что футболист отказался подписывать с парижанами новое соглашение. Сам Мбаппе хотел бы продолжить карьеру в «Реале».
В прошедшем сезоне Мбаппе принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 забитыми мячами и 11 результативными передачами.
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