Гвардиол считает, что матч «Ман Сити» с «Астон Виллой» будет тяжелым

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился мыслями о предстоящем матче против «Астон Виллы» в 15-м туре АПЛ.

«Это будет непросто, но нам нужно восстановиться и быть готовыми. Мы верим в свои качества, нам необходимо быть сосредоточенными на себе. Наша задача — держаться вместе и продолжать делать то, что получается у нас лучше всего», — цитирует City Xtra Гвардиола.

«Сити» идет на 3-м месте турнирной таблицы АПЛ, набрав 30 очков. Встреча команд состоится 6 декабря.