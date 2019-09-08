Грасия удивлен решением «Уотфорда» о его отставке

Бывший главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия признался, что поражен решением руководства «шершней» уволить его. 49-летний испанский специалист был отправлен в отставку 7 сентября из-за неудовлетворительных результатов: 1 очко в четырех стартовых турах чемпионата Англии.

— Прошло всего 4 матча с момента старта сезона, поэтому решение об увольнении меня сильно удивило, — приводит слова Грасии The Mirror. — Но я уважаю решение руководства «Уотфорда», и я продолжаю находиться в превосходных отношениях с Джино Поццо (владелец клуба — Прим. «СЭ»), несмотря на эту ситуацию.

Я благодарен «Уотфорду» за то, что мне дали шанс поработать в английской премьер-лиге, это был совершенно уникальный опыт. С этим клубом я вышел в финал Кубка Англии, это было незабываемо. Моя любовь к «Уотфорду» будет вечной.

Грасия возглавлял «Уотфорд» с 21 января 2018 года. Под его руководством «шершни» заняли 11-е место в чемпионате Англии в сезоне-2018/19.