Гранит Джака: «У «Шеффилда» был один момент, они его реализовали»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в 9-м туре АПЛ. «Канониры» впервые проиграли за шесть матчей.

— У них был один момент, и они его реализовали, — цитирует полузащитника BBC. — У нас было 2-3 момента. Если бы мы забили первыми, возможно, игра изменилась бы. Мы не смотрим в турнирную таблицу, еще очень рано для этого. Должны работать, чтобы сделать улучшить те элементы, которые правильно выполняли.

Шеффилд Юнайтед — Арсенал

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