Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гранит Джака: «У «Шеффилда» был один момент, они его реализовали»

02:38
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в 9-м туре АПЛ. «Канониры» впервые проиграли за шесть матчей.

— У них был один момент, и они его реализовали, — цитирует полузащитника BBC. — У нас было 2-3 момента. Если бы мы забили первыми, возможно, игра изменилась бы. Мы не смотрим в турнирную таблицу, еще очень рано для этого. Должны работать, чтобы сделать улучшить те элементы, которые правильно выполняли.

Шеффилд Юнайтед — Арсенал

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир