«Говори правду, или лучше молчи». Агент Езила раскритиковал Артету

Агент полузащитника «Арсенала» Месута Езила, Эркют Согют раскритиковал главного тренера «канониров» Микеля Артету за вывод 32-летнего немца из заявки на АПЛ.

— Фанаты «Арсенала» заслуживают честного объяснения от Артеты, а не слов в духе: «Я провалился в работе с Езилом», — приводит Goal.com слова Согюта. — Он не проваливался с Езилом, он просто был нечестен, не откровенен и не относился с уважением к человеку, который всегда был верен клубу, у которого есть контракт. Все знают, что с Месутом обошлись несправедливо. Ему не дали шанса себя проявить. Если у игрока есть контракт, то у него должно быть право оставаться в клубе и пытаться вернуть себе место в составе. Месута же этого права лишили.

Все говорят, что Езил хорошо тренируется. Пер Мертезакер говорил об этом публично, я говорил с как минимум пятью игроками «Арсенала», которые это подтверждают. Они говорят, что Месут — один из лучших футболистов в команде и не понимают, почему его убрали из заявки. Получается, если дело не в тренировках, то дело в нефутбольных причинах? Раз уж Артета начал говорить, то пусть говорит до конца, фанаты «Арсенала» заслушивают правды. Иначе лучше вовсе ничего не говорить.

Месут — канонир, он не играл за «Эвертон» или за какой-то еще клуб Англии. Артета вообще не играл последние два года в «Арсенале», но он был в заявке, потому что у него был контракт. Венгер выпускал его на поле на последние две минуты его последнего матча просто чтобы Артете было приятно, пусть он и не был в форме, пусть и не играл несколько месяцев. Посмотрите, как обращались с Артетой в его последние два года в клубе, и как обращаются с Месутом в его последний год. Может, Микель хотел дождаться, пока Езил скажет: «Я хочу уйти». Если бы он так поступил, то клуб ответил бы положительно, но, если бы не смог договориться с потенциальным новым клубом для Месута, то заявил бы: «Извини, мы не можем включить тебя в заявку, потому что ты хотел уйти», но они прекрасно знали, что Месут хочет остаться и защищать честь клуба.