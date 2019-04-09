Гонсало Игуаин: "Я надеюсь, что Азар останется в "Челси". Но удержать его будет трудно"

Аргентинский нападающий "Челси" Гонсало Игуаин после победы синих над "Вест Хэмом" (2:0) в 33-м туре АПЛ благодаря дублю Эдена Азара признал, что бельгийского полузащитника будет трудно удержать в команде после этого сезона.

− Что я могу сказать по этому поводу? Этот вопрос должен касаться только Азара и руководство клуба, - цитирует ESPN Игуаина. − Он один из лучших игроков в мире. И очевидно, что когда Эден находится в лушчей форме, то он приносит "Челси" важные победы во всех турнирах.

В вопросе перехода будет важно само решение Азара. Но удержать его будет трудно. Он не спрашивал у меня о жизни в Мадриде, но если переход в "Реал" сделает его счастливым, то я пожелаю ему всего наилучшего.