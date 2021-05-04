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Глейзеры не собираются продавать «МЮ»

09:06
Джоэль Глейзер (справа). Фото AFP
Джоэль Глейзер (справа). Фото AFP
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Семья бизнесменов Глейзеров, владеющих «Манчестер Юнайтед», не собирается продавать клуб из-за протестов болельщиков, сообщает The Guardian.

2 мая фанаты «МЮ» перед матчем 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем» прорвались на стадион и устроили акцию протеста против руководства «красных дьяволов». Фанаты требуют продажи клуба. Из-за протестов матч был перенесен на неопределенное время.

По данным источника, Глейзеры не планируют продавать клуб. Они хотят увеличить стоимость «МЮ» с 3 миллиардов фунтов стерлингов до 7 в ближайшие годы. Глейзеры владеют английским клубом с 2005 года.

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