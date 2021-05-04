Мойес будет разочарован, если «Вест Хэм» не попадет в еврокубки

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:1).

«Это была игра, в которой мы заслужили победить. Мы создавали возможности, но не реализовывали их. В целом мы проделали действительно хорошую работу. Я надеюсь, что после четырех последних игр сезона люди все еще будут говорить о нас и Лиге чемпионов. Мы хотим довести это до конца и пробиться туда. Вероятно, нам придется выиграть все четыре матча. Еврокубки будут невероятным достижением. Думаю, я буду разочарован, если мы не доберемся до них», — приводит слова Мойеса BBC Sport.

Лондонский клуб набрал 58 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. От идущего четвертым «Челси» команда отстает на три очка. У «Бернли» 36 очков и 16-е место.