Главный тренер «Вулверхэмптона» Лопетеги: «Невозможно объяснить все, что происходит в футболе, но мы заслужили победить»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги остался доволен игрой команды в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:0).

«Конечно, мы довольны. Мы достигли своей цели — набрать три очка. Это было важно для нас.

Мы играли против очень хорошей команды. Но смогли взять под контроль мяч и действовать с позиции силы.

Это футбол. Невозможно объяснить все, что происходит в футболе, но мы заслужили победить. Мы это сделали.

Я хочу выделить команду в целом. Мы играли очень хорошо, и мы старались соответствовать «Ливерпулю». Сегодня мы счастливы», — приводит слова тренера BBC.