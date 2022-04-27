Рангник рассказал о травмированных игроках «МЮ» перед матчем с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о предстоящем матче против «Челси» в 37-м туре АПЛ.

«Мы должны постараться набрать как можно больше очков в последних четырех матчах, поэтому нам нужно играть на максимально возможном уровне. Знаем, что «Челси» — сильная команда, но если будем играть хорошо, то вполне можем выиграть матч. Мы должны хорошо выступить и на глазах у 75 000 болельщиков показать, что можем победить такую команду», — приводит слова Рангника сайт «МЮ».

Также тренер рассказал о футболистах, которые не смогут принять участия в матче.

«Фред, к сожалению, пока недоступен. Также не сможет сыграть Гарри Магуайр, Эдинсон Кавани, Поль Погба, Люк Шоу и Джейдон Санчо. Один или два игрока еще под вопросом. Завтра мы выставим лучшую команду из тех игроков, которые есть в наличии», — добавил Рангник.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится завтра, 28 апреля. Начало — в 21:45 по московскому времени.