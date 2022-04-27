Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:29

Рангник: «Знаем, что «Челси» — сильная команда, но если будем играть хорошо, то вполне можем выиграть матч»

Рангник рассказал о травмированных игроках «МЮ» перед матчем с «Челси»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о предстоящем матче против «Челси» в 37-м туре АПЛ.

«Мы должны постараться набрать как можно больше очков в последних четырех матчах, поэтому нам нужно играть на максимально возможном уровне. Знаем, что «Челси» — сильная команда, но если будем играть хорошо, то вполне можем выиграть матч. Мы должны хорошо выступить и на глазах у 75 000 болельщиков показать, что можем победить такую команду», — приводит слова Рангника сайт «МЮ».

Также тренер рассказал о футболистах, которые не смогут принять участия в матче.

«Фред, к сожалению, пока недоступен. Также не сможет сыграть Гарри Магуайр, Эдинсон Кавани, Поль Погба, Люк Шоу и Джейдон Санчо. Один или два игрока еще под вопросом. Завтра мы выставим лучшую команду из тех игроков, которые есть в наличии», — добавил Рангник.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится завтра, 28 апреля. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/team-news-for-man-united-v-chelsea-on-28-april-2022?t=y&utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=appandweb&utm_content=teamnews20220427
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Ральф Рангник
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не дождетесь». Федун ответил на вопрос об уходе из «Спартака»
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Аякса» Алле может последовать за тен Хагом в «Манчестер Юнайтед»

Тухель: «Не думаю, что кому-то нравится решение Рюдигера уйти из «Челси», но мы должны принять это»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 32 19 8 5 67-27 65
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 - : -
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 16:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
15.05 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости