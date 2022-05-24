Тен Хаг назвал главную цель «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о главной цели на следующий сезон.

«Я сказал, что согласно нашему проекту, «Манчестер Юнайтед» должен вернуться на вершину, но мы также должны принять ту ситуацию, в которой находимся. Во-первых, «МЮ» должен выступать в Лиге чемпионов, так что это будет первой целью», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Сезон-2021/22 АПЛ «Манчестер Юнайтед» закончил на шестом месте с 58 очками. Манкунианцы отобрались в Лигу Европы.

Последний раз «МЮ» становился чемпионом Англии в сезоне-2012/13.