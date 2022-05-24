Зума признал себя виновным в жестоком обращении с животным

Защитник «Вест Хэма» и сборной Франции Курт Зума признал себя виновным в жестоком обращении с животным, сообщает Sky Sports.

Ранее в соцсетях появились видео, как футболист бьет и швыряет свою бенгальскую кошку.

Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в причинении «ненужных страданий охраняемому животному» Третье обвинение в неспособности «защитить животное от боли, перенесенной травмы или болезни» было отозвано. Вынесение приговора отложено до 1 июня.

Здание суда Зума покидал, прикрывая лицо и избегая общения с журналистами.

Отмечается, что обе кошки, которые жили у футболиста, находятся под опекой Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.