Тен Хаг раскритиковал судейство: «Многие игроки переступают черту. Но в этих случаях ВАР не вмешивается»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг посетовал на судейство после завершения матча 22-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

На 70-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Ман Юнайтед» Каземиро.

«Каземиро переступил черту, все это видиле. Тем не менее, я недоволен непоследовательным судейством. И речь не только об этом матче, а в сезоне в целом.

Мартинес получил удар локтем в лицо. В прошлый раз то же самое случилось с Эриксеном.

Многие игроки переступают черту, в том числе и футболисты «Пэласа». Но в этих случаях ВАР не вмешивается», — приводит слова тренера Evening Standart.

После этой игры «МЮ» поднялся на 3-е место в таблице АПЛ (42 очка), «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке (24).