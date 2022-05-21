Клопп: «У «Ливерпуля» достаточно поводов для чемпионского парада. Мне без разницы, что подумают другие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал идею чемпионского парада для клуба.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы проведут чемпионский парад вне зависимости от итогов английской премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне подопечные Клоппа выиграли Кубок Англии и Кубок лиги.

«У «Ливерпуля» достаточно поводов для чемпионского парада, — приводит слова тренера журналист Джеймс Пирс в Twitter. — Кубок лиги, Кубок Англии, все, что еще можно выиграть. Два года назад, когда мы выиграли АПЛ, но не провели парад. Я рад, что теперь мы можем сделать то, что я обещал. Это только для нас. Мне без разницы, что подумают другие».

«Ливерпуль» по-прежнему сохраняют шансы на победу в АПЛ и в Лиге чемпионов.

В премьер-лиге мерсисайдцы набрали 89 очков после 37 матчей и занимают второе место в турнирной таблице, за тур до конца отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл.

В финале Лиги чемпионов клуб встретится с «Реалом». Встреча состоится 28 мая и пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). В последнем туре АПЛ 22 мая подопечные Клоппа примут «Вулверхэмптон».