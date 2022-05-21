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Сегодня, 09:26

Клопп: «У «Ливерпуля» достаточно поводов для чемпионского парада. Мне без разницы, что подумают другие»

Клопп поддержал идею чемпионского парада для «Ливерпуля»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал идею чемпионского парада для клуба.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы проведут чемпионский парад вне зависимости от итогов английской премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне подопечные Клоппа выиграли Кубок Англии и Кубок лиги.

«У «Ливерпуля» достаточно поводов для чемпионского парада, — приводит слова тренера журналист Джеймс Пирс в Twitter. — Кубок лиги, Кубок Англии, все, что еще можно выиграть. Два года назад, когда мы выиграли АПЛ, но не провели парад. Я рад, что теперь мы можем сделать то, что я обещал. Это только для нас. Мне без разницы, что подумают другие».

«Ливерпуль» по-прежнему сохраняют шансы на победу в АПЛ и в Лиге чемпионов.

В премьер-лиге мерсисайдцы набрали 89 очков после 37 матчей и занимают второе место в турнирной таблице, за тур до конца отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл.

В финале Лиги чемпионов клуб встретится с «Реалом». Встреча состоится 28 мая и пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). В последнем туре АПЛ 22 мая подопечные Клоппа примут «Вулверхэмптон».

Источник: https://twitter.com/JamesPearceLFC/status/1527577346504593409

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Юрген Клопп
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 37 27 8 2 91-25 89
3
 Челси 37 20 11 6 74-32 71
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Лестер 37 13 10 14 58-58 49
10
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Астон Вилла 37 13 6 18 50-51 45
14
 Кр. Пэлас 37 10 15 12 49-46 45
15
 Саутгемптон 37 9 13 15 42-63 40
16
 Эвертон 37 11 6 20 42-61 39
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 37 7 14 16 33-51 35
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 - : -
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 - : -
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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