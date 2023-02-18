Клопп о победе над «Ньюкаслом»: «Я просто счастлив»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой команды в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (2:0).

«Против 10 человек в течение столь долгого времени мы, конечно, могли создать больше моментов и забить больше голов. Но я доволен итоговым результатом. В конце концов, учитывая нашу ситуацию, кто-то сказал мне, что в последний раз мы играли на ноль на выезде в апреле, так что я просто счастлив.

Мы играли очень хорошо, но затем против 10 игроков соперника мы на мгновение потеряли контроль и не смогли вернуть его. Но у нас все еще были моменты, когда мы должны были забить еще.

Мы сделали шаг вперед. Пока рано говорить о каком-то реальном прогрессе, но такой результат не может не радовать. Конечно, мы продолжим бороться, а там посмотрим», — цитирует тренера BBC.

«Сороки» имели 17-матчевую беспроигрышную серию и идут на четвертом месте в таблице (41 очко). «Ливерпуль» (35 баллов) занимает восьмую строчку.