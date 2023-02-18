Роджерс: «Я не буду умолять Мэддисона остаться в «Лестере»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника «лис» Джеймса Мэддисона.

«Было бы здорово [если бы он подписал новый контракт]. Он топ-игрок в этой лиге, он доказал это. Вы видите, как он развивается. Мы в «Лестере» делаем игроков лучше и даем предоставляем отличные условия. Но я не буду умолять игрока остаться. Они получают в клубе большую поддержку и знают, что такое быть игроком клуба», — сказал Роджерс на пресс-конференции.

Контракт 26-летнего Мэддисона с «Лестером» истекает летом 2024 года. В этом сезоне на счету полузащитника 18 матчей, 9 голов и 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.