Почеттино: «Челси» полностью заслуживает того, чтобы оказаться на «Уэмбли»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча с «Лестером» в 1/4 финала Кубка Англии (4:2).

«Да, это было сложнее, чем ожидалось. Если бы мы реализовали все моменты, которые создали в первом тайме, думаю, игра была бы закончена уже через 45 минут. Но мы упустили слишком много моментов. Однако мы полностью заслуживаем того, чтобы оказаться на «Уэмбли», и теперь мы вернемся туда», — приводит пресс-служба клуба слова Почеттино.

Помимо «Челси», в 1/2 финала Кубка Англии вышли «Ковентри», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Полуфинальные матчи пройдут 20 апреля. Финал состоится 25 мая.