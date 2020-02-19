Генеральный директор «Манчестер Сити»: «Это просто еще одна проблема»

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано рассказал о дальнейших шагах клуба после исключения из Лиги чемпионов. «Горожане» подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

— Обвинения не соответствуют действительности — самое важное, что должен сказать сегодня, — цитирует The Sun гендиректора. — Мы — устойчивый футбольный клуб, прибыльны, у нас нет долгов. Наши отчеты проверялись много раз аудиторами, инвесторами.

Фанаты могут быть уверены в двух вещах. Во-первых, обвинения являются ложными. И второе: мы сделаем все возможное, чтобы доказать это. Мы знаем, что болельщики поддерживают нас. Они прошли через испытания за десятилетия. Это просто еще одна проблема.

Мы ищем скорейшее решение путем тщательного и справедливого процесса. Надеюсь, что дело будет закончено до начала лета. Предоставили доказательства, но в конце концов эта Следственная палата ФФП больше полагалась на украденные электронные письма, чем на все остальные доказательства того, что произошло на самом деле.

Все, что мы ищем, — это правильное решение в независимом и беспристрастном органе, которому понадобится время, чтобы посмотреть на все доказательства и взглянуть на них без предубеждения.