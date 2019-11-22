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Гайтан может вернуться в Европу. Им интересуются клубы Англии

04:54
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Полузащитник Николас Гайтан может продолжить карьеру в Англии. 31-летний аргентинец в конце этого года станет свободным агентом, так как у него заканчивается срок действия контракта с «Чикаго Файр». Как сообщает The Guardian, «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» заинтересованы в игроке.

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