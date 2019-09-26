Экс-футболист сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер рассказал, что его раздражает в детском футболе. Он отметил, что родители не дают детям насладиться футболом.

— Я стою на трибуне и слышу, как родители орут на маленьких футболистов, — приводит его слова ВВС. — И 99,9 процента того, что они орут — неправильно, это вредит их детям. Недавно я увидел, как один из родителей вышел на поле, взял ребенка за шкирку и закричал: «если будешь так играть, ты никогда не станешь звездой».

Я думаю, дружище он в любом случае не станет звездой, так что просто расслабься. Вот вам совет, дорогие: «заткнитесь и дайте ребенку насладиться футболом!».