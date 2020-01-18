Гари Линекер: «Ливерпуль» идет к самому быстрому чемпионству в АПЛ"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер не сомневается в том, что «Ливерпуль» станет победителем премьер-лиги в сезоне-2019/20. Сегодня ближайший соперник «Ливерпуля» «Манчестер Сити» потерял очки в матче 23-го тура против «Кристал Пэлас» (2:2) и отстает от «красных» на 13 очков.

«Отрыв «Ливерпуля» — 13 очков и 2 игры в запасе. Он в одиночку идет к самому быстрому чемпионству в истории АПЛ», — написал Линекер в Twitter.