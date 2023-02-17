Футбольная ассоциация Англии объявила о тестировании нательных камер для судей

Судьи в четырех английских непрофессиональных лигах будут носить нательные камеры, сообщает BBC Sport.

Как заявил исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем, это должно оказать положительное влияние на поведение игроков по отношению к официальным лицам. Записанные кадры будут доступны для использования на дисциплинарных слушаниях по мере необходимости.

В недавнем опросе BBC сотни судей заявили, что опасаются за свою безопасность.