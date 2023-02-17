Футбольная ассоциация Англии объявила о тестировании нательных камер для судей
Судьи в четырех английских непрофессиональных лигах будут носить нательные камеры, сообщает BBC Sport.
Как заявил исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем, это должно оказать положительное влияние на поведение игроков по отношению к официальным лицам. Записанные кадры будут доступны для использования на дисциплинарных слушаниях по мере необходимости.
В недавнем опросе BBC сотни судей заявили, что опасаются за свою безопасность.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|22
|16
|3
|3
|47-21
|51
|
2
|Ман. Сити
|23
|16
|3
|4
|59-23
|51
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|
7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|
8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|
9
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|
10
|Ливерпуль
|21
|9
|5
|7
|36-28
|32
|
11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26-34
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|22
|4
|7
|11
|28-38
|19
|
18
|Эвертон
|22
|4
|6
|12
|16-30
|18
|
19
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|
20
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|18.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.02
|18:00
|
Брайтон – Фулхэм
|- : -
|18.02
|18:00
|
Челси – Саутгемптон
|- : -
|18.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|- : -
|18.02
|18:00
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|18.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|18.02
|20:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|19.02
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|19.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|20
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|20
|1
|4
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