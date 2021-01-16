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Футбольная ассоциация Англии недовольна, что игроки обнимаются после забитых голов

22:48
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Футбольная ассоциация Англии (FA) недовольна тем фактом, что игроки клубов АПЛ обнимаются после забитых голов, сообщает Sky Sports.

Организация намерена провести расследование после того, как игроки «Вулверхэмптона» встали в круг перед матчем с «Вест Бромвичем» (2:3), а игроки вместе праздновали забитые мячи.

Футболисты «Вест Бромвича» и «Брайтона» тоже обнимались и близко контактировали друг с другом, празднуя голы.

FA будет следить за тем, как игроки команд соблюдают требования антикоронавирусного протокола.

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