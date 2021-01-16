Футбольная ассоциация Англии недовольна, что игроки обнимаются после забитых голов

Футбольная ассоциация Англии (FA) недовольна тем фактом, что игроки клубов АПЛ обнимаются после забитых голов, сообщает Sky Sports.

Организация намерена провести расследование после того, как игроки «Вулверхэмптона» встали в круг перед матчем с «Вест Бромвичем» (2:3), а игроки вместе праздновали забитые мячи.

Футболисты «Вест Бромвича» и «Брайтона» тоже обнимались и близко контактировали друг с другом, празднуя голы.

FA будет следить за тем, как игроки команд соблюдают требования антикоронавирусного протокола.