Футбольная ассоциация Англии недовольна, что игроки обнимаются после забитых голов
22:48
Футбольная ассоциация Англии (FA) недовольна тем фактом, что игроки клубов АПЛ обнимаются после забитых голов, сообщает Sky Sports.
Организация намерена провести расследование после того, как игроки «Вулверхэмптона» встали в круг перед матчем с «Вест Бромвичем» (2:3), а игроки вместе праздновали забитые мячи.
Футболисты «Вест Бромвича» и «Брайтона» тоже обнимались и близко контактировали друг с другом, празднуя голы.
FA будет следить за тем, как игроки команд соблюдают требования антикоронавирусного протокола.
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