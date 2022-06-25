«Ноттингем» объявил о подписании форварда Тайво Авонийи

Пресс-служба «Ноттингема» объявила о трансфере нападающего «Униона» Тайво Авонийи. Контракт игрока рассчитан на пять лет. На сайте клуба сообщается, что переход игрока обошелся команде в рекордную сумму. Однако точная цифра пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за 24-летнего нигерийца 20,5 миллиона евро.