«Ноттингем» объявил о подписании форварда Тайво Авонийи
Пресс-служба «Ноттингема» объявила о трансфере нападающего «Униона» Тайво Авонийи. Контракт игрока рассчитан на пять лет. На сайте клуба сообщается, что переход игрока обошелся команде в рекордную сумму. Однако точная цифра пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за 24-летнего нигерийца 20,5 миллиона евро.
«Унион» арендовал Авонийи у «Ливерпуля» в сентябре 2020 года, летом 2021 года немецкий клуб выкупил игрока у мерсисайдцев. В сезоне-2021/22 нападающий забил 20 голов и сделал 5 результативных передач в 43 матчах за «Унион».
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|0
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4
|Тоттенхэм
|0
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5
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12
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|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
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|16:00
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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