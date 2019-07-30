"Фулхэм" требует от "Ливерпуля" 9 миллионов фунтов за уход Эллиота

"Фулхэм" требует у "Ливерпуля" 9 миллионов фунтов стерлингов. Именно такой размер компенсации лондонский клуб хочет получить за уход нападающего Харви Эллиота, который собирается подписать контракт с "красными", утверждает Evening Standard.

Эллиот стал самым молодым игроком в истории АПЛ, дебютировав там в возрасте 16 лет и 30 дней. Сам футболист отказался продлевать контракт с "дачниками". "Ливерпулю" придется компенсировать определенную сумму "Фулхэму", размер которой будет устанавливать специальный комитет.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 28 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.​