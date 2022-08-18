Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:45

«Фулхэм» согласовал условия контракта с форвардом «Ромы» Клюйвертом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Фулхэм» согласовал условия контракта с нападающим «Ромы» Джастином Клюйвертом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Переход в лондонский клуб является для 23-летнего нидерландца приоритетной задачей. В данный момент «Фулхэм» ведет переговоры с «Ромой» о сумме трансфера. Сегодня, 18 августа, представители клубов проведут очередную встречу по этому поводу.

В прошлом сезоне Клюйверт выступал за «Ниццу» на правах аренды из «Ромы». В составе французской команды форвард забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Джастин Клюйверт
Футбол
ФК Рома
ФК Фулхэм
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред шиповника. Мнение эксперта
«Динамо» Киев почти без шансов на Лигу чемпионов, «Маккаби» творит историю. Главные события в отборе ЛЧ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клинсманн считает, что Роналду не нужен «Баварии»

«Лидс» предложил 5 миллионов евро за самого молодого автора гола в истории сборной Италии Ньонто
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 6-3 4
4
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
7
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
8
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
9
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 1-2 3
11
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
12
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
13
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
14
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
15
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
16
 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
19
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 - : -
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
21.08 18:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
22.08 22:00
МЮ – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 2
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 2 0 2
Дэнни Ингс

Дэнни Ингс

Астон Вилла

 2 0 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости