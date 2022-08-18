«Фулхэм» согласовал условия контракта с форвардом «Ромы» Клюйвертом

«Фулхэм» согласовал условия контракта с нападающим «Ромы» Джастином Клюйвертом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Переход в лондонский клуб является для 23-летнего нидерландца приоритетной задачей. В данный момент «Фулхэм» ведет переговоры с «Ромой» о сумме трансфера. Сегодня, 18 августа, представители клубов проведут очередную встречу по этому поводу.

В прошлом сезоне Клюйверт выступал за «Ниццу» на правах аренды из «Ромы». В составе французской команды форвард забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.