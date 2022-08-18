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Сегодня, 09:03

Клинсманн считает, что Роналду не нужен «Баварии»

Виктория Кравченко
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Бывший немецкий футболист Юрген Клинсманн оценил возможный трансфер форварда Криаштиану Роналду из «МЮ» в «Баварию».

«Не думаю, что это будет успешная сделка для «Баварии». Роналду — тот игрок, который наряду с Месси доминировал в футболе на протяжении последних 15 лет. Но, думаю, «МЮ» это не нужно. Скорее «Бавария» найдет молодого центрфорварда», — цитирует Клинсманна Ole.

Контракт 37-летнего форварда с манкунианцами действует до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. «МЮ» начал новый сезон АПЛ с двух поражений подряд. Команда идет в зоне вылета с разницей голов 1:6.

Криштиану Роналду
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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Паскаль Гросс

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П
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Манчестер Сити

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