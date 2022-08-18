Клинсманн считает, что Роналду не нужен «Баварии»

Бывший немецкий футболист Юрген Клинсманн оценил возможный трансфер форварда Криаштиану Роналду из «МЮ» в «Баварию».

«Не думаю, что это будет успешная сделка для «Баварии». Роналду — тот игрок, который наряду с Месси доминировал в футболе на протяжении последних 15 лет. Но, думаю, «МЮ» это не нужно. Скорее «Бавария» найдет молодого центрфорварда», — цитирует Клинсманна Ole.