«Лидс» предложил 5 миллионов евро за самого молодого автора гола в истории сборной Италии Ньонто

«Лидс» ведет переговоры по трансферу нападающего «Цюриха» Уилфрида Ньонто, сообщает журналист Николо Скира.

Английский клуб предложил 5 миллионов евро за 18-летнего итальянца и согласовал с футболистом условия личного контракта.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Ньонто в 10 миллионов евро. В июне форвард дебютировал за сборную Италии, 14 июня он забил в игре Лиги наций с Германией (2:5) и стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.