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Сегодня, 12:19

«Лидс» предложил 5 миллионов евро за самого молодого автора гола в истории сборной Италии Ньонто

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лидс» ведет переговоры по трансферу нападающего «Цюриха» Уилфрида Ньонто, сообщает журналист Николо Скира.

Английский клуб предложил 5 миллионов евро за 18-летнего итальянца и согласовал с футболистом условия личного контракта.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Ньонто в 10 миллионов евро. В июне форвард дебютировал за сборную Италии, 14 июня он забил в игре Лиги наций с Германией (2:5) и стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Футбол
ФК Лидс
ФК Цюрих
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 - : -
21.08 16:00
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 - : -
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Габриэл Жезус

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Паскаль Гросс

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П
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