«Фулхэм» отказался продавать брата Сессеньона в «Тоттенхэм»
22:10
«Фулхэм» отказался продавать Стивена Сессеньона в «Тоттенхэм». «Шпоры» предложили за 19-летнего защитника 3 миллиона фунтов стерлингов, однако «дачники» ответили отказом, сообщает The Telegraph.
Его старший брат — Райан Сессеньон — минувшим летом перешел из «Фулхэма» в «Тоттенхэм» за 30 миллионов фунтов.
В текущем сезоне на счету Стивена Сессеньона 11 игр в чемпионшипе, в которых он отметился двумя желтыми карточками.
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