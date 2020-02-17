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«Фулхэм» отказался продавать брата Сессеньона в «Тоттенхэм»

22:10
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«Фулхэм» отказался продавать Стивена Сессеньона в «Тоттенхэм». «Шпоры» предложили за 19-летнего защитника 3 миллиона фунтов стерлингов, однако «дачники» ответили отказом, сообщает The Telegraph.

Его старший брат — Райан Сессеньон — минувшим летом перешел из «Фулхэма» в «Тоттенхэм» за 30 миллионов фунтов.

В текущем сезоне на счету Стивена Сессеньона 11 игр в чемпионшипе, в которых он отметился двумя желтыми карточками.

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