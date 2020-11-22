«Эвертон» обыграл «Фулхэм», Калверт-Льюин вышел в лидеры гонки бомбардиров

«Эвертон» победил «Фулхэм» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 3:2. Дубль оформил Доминик Калверт-Льюин, который с 10 голами возглавил таблицу бомбардиров АПЛ. При этом счет он открыл уже на первой минуте.

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Премьер-лига

9-й тур

«Фулхэм» — «Эвертон» — 2:3 (1:3)

Голы: Калверт-Льюин, 1 (0:1). Б.Рид, 15 (1:1). Калверт-Льюин, 29 (1:2). Дукуре, 35 (1:3). Лофтус-Чик, 70 (2:3).

Нереализованный пенальти: Иван Кавалейру, 68 (мимо)

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Кэрни (Лофтус-Чик, 58), Лемина (Замбо Ангисса, 69), Х.Рид, Иван Кавалейру, Б.Рид (Митрович, 58), Лукман.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Годфри, Хамес Родригес (Дэйвис, 74), Аллан, Дукуре, Ивоби, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Сигурдссон, 76).

Предупреждения: Б.Рид, 29. Робинсон, 56.

Судья: Мэдли.

22 ноября. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».