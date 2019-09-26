Фрэнк Лэмпард: «Сыграем с «Манчестер Юнайтед» дома? Тогда хорошо»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после матча 3-го раунда Кубка английской лиги с «Гримсби» (7:1) отреагировал на результаты жеребьевки 4-го раунда.

— Мы сыграем с «Манчестер Юнайтед»? Дома или на выезде? Дома, тогда хорошо. Будет большой матч двух суперклубов. Рад, что сыграем дома, чего уж скрывать, — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

В игре 3-го раунда Кубка лиги «МЮ» по пенальти одолел у себя дома «Рочдэйл» (1:1, 5:3).