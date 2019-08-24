Фрэнк Лэмпард: «Необходимо сохранять позитивный настрой, усердно работать и верить»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ?отметил, что у него отличные отношения с нападающими команды. Также он добавил, что нужно продолжать работу и верить.

— Мы усердно работаем на тренировках всей командой, чтобы создавать моменты, и работаем со всеми атакующими игроками над завершением атак, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Я любил отрабатывать завершение атак на тренировке. Считал, что это дает мне преимущество при игре в атаке или приносит удачу.

Что у меня есть, так это отличное отношение к трем нападающим. Иногда наступают периоды или моменты, когда дела складываются совсем не в вашу пользу. Если мяч после удара Тэмми Абрахама на «Олд Траффорд» попадает в штангу, то это означает неудачу, но нельзя чересчур расстраиваться из-за этого. Необходимо сохранять позитивный настрой, усердно работать и верить, что голы придут. И я верю, что они придут. Мы говорим об игроках высокого уровня.

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