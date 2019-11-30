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Фрэнк Лэмпард: «Мы должны быть готовы к потере Абрахама»

14:43
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда не потеряет в атакующей мощи из-за потери форварда Тэмми Абрахама. По его словам, бельгиец Миши Батшуайи, имеющий мало практики, сможет его заменить.

— Абрахам пока не может играть, — цитирует AFP Лэмпарда. — Но все ребята хорошо тренировались, потому что сезон длинный — каждый пригодится, независимо от того, сколько минут он провел на поле. Они должны быть готовы к игре каждый день. Я полностью им доверяю. Конечно, непросто играть не так часто, как хочется. Все хотят играть регулярно. Но у Тэмми была прекрасная форма, и он играл. Очевидно, что все может измениться. К этому нужно быть готовым. Я видел, как Батшуайи работает. Он все делает профессионально и всегда приносит пользу, выходя на замену. Приятно это видеть, потому что нам нужна конкуренция в атаке.

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