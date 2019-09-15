Фрэнк Лэмпард: «Челси» создавал «Вулверхэмптону» именно те проблемы, которые хотел»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Вулверхэмптоном» в матче 5-го тура чемпионата Англии (5:2) отметил, что команде пошло на пользу изменение расстановки. «Синие» сыграли в трех центральных защитников.

— Это крайне непростой соперник, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — «Вулверхэмптон» долгое время не знал поражений на своем поле. Кроме того, они демонстрируют отличные результаты в матчах против команд из топ-6, поскольку умеют надежно обороняться и эффективно используют контратаки. Мы изменили тактическую расстановку, и игроки сразу же адаптировались к нововведениям. Я рад, что нам удалось забить на этом стадионе пять мячей, ведь это мало кому удается.

Мы учитывали особенности соперника, который очень силен в игре в схожем построении. Кроме того, мы пропускаем слишком много, и поэтому с восстановлением Антонио Рюдигера мы можем использовать трех центральных защитников, что позволяет сыграть надежнее в обороне. Также я хотел, чтобы мы действовали более гибко в атаке. Сегодня такая схема позволила Мейсону и Виллиану регулярно занимать выгодные позиции под нападающим. Таким образом, мы создавали «волкам» именно те проблемы, которые хотели создать. Я рад видеть, что работа, которую мы проделали в этом отношении, принесла результат.