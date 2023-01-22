Форвард «Вулверхэмптона» Фабиу Силва продолжит карьеру в ПСВ

Нападающий «Вулверхэмптона» Фабиу Силва продолжит карьеру в ПСВ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

20-летний португалец уже приехал в Эйндховен, чтобы заключить контракт с клубом. В субботу, 21 января он посетил домашнюю игру команды против «Витессса» (1:0).

Силва перешел в «Вулверхэмптон» из «Порту» в сентябре 2020 года. Первую половину сезона-2022/23 он провел в «Андерлехте» на правах аренды, в составе команды он забил 11 голов и сделал 4 результативных передачи в 32 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 13 миллионов евро.