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Форвард «Вольфсбурга» Вегхорст может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

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Нападающий «Вольфсбурга» Ваут Вегхорст может перейти в «Тоттенхэм», сообщает у себя в Twitter журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, руководство клуба пообещало отпустить 28-летнего голландца в команду из Лондона в случае, если получит предложение от «шпор» в размере 35 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Вегхорст провел 18 матчей за «Вольфсбург», на его счету 13 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

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