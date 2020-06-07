Форвард «Уотфорда» Грей: «Мы боремся, потому что жизни черных не имеют значения. Люди не знают, что мы чувствуем»

Нападающий «Уотфорда» Андре Грей поделился мнением о проблеме расизма и протестов в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в городе Миннеаполис.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Все должно измениться, — цитирует The Guardian Грея. — Люди жалуются на протесты, но они не понимают, что мы чувствуем. Все, что они хотят сказать: «Нет, все жизни имеют значение», но это не главное. Мы боремся, потому что жизни черных не имеют значения. Белым людям легко думать, что у нас все хорошо или вроде того, но это не так, потому что их не преследует полиция, их не судят по одежде и внешнему виду. Им не надо выбирать, в какую страну можно поехать из-за подобных вещей. Они никогда не почувствуют этого. Это неосведомленность.