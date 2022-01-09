Форвард «Ньюкасла» Уилсон пропустит около восьми недель из-за травмы
Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон пропустит около восьми недель из-за травмы голени, сообщает Twitter клуба.
29-летний англичанин получил травму в матче против «МЮ» (1:1), который прошел 27 декабря.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» из-за травмы Уилсона может приобрести у «Зенита» Сердара Азмуна.
В текущем сезоне Уилсон провел 15 матчей в АПЛ, в которых забил 6 голов.
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