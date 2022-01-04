«Ньюкасл» хочет перехватить Азмуна у «Лиона» и готов выкупить игрока в январе

«Ньюкасл» хочет перехватить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна у «Лиона», сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб направил запрос в команду из Санкт-Петербурга по поводу возможности выкупа 27-летнего иранца в январе. Сообщается, что «сороки» хотят как можно быстрее найти замену травмированному Каллуму Уилсону и готовы заплатить за Азмуна около 3 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что «Лион» согласовал условия личного контракта с Азмуном, но отказался платить вышеуказанную сумму ради того, чтобы подписать футболиста в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Азмун провел 21 матч за «Зенит», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. Нынешний контракт иранца с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.