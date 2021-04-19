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Роджерс прокомментировал выход «Лестера» в финал Кубка Англии

08:12
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался по поводу выхода своей команды в финал Кубка Англии, обыграв «Саутгемптон» (1:0).

«Невероятный результат. Мы долго ждали выхода в финал. Болельщики хотят, чтобы мы выиграли Кубок. Мы это заслужили. Мы хорошо защищались, и не пропустили ни одного удара по воротам. «Лестер» отлично выглядел в атаке и должен был забить больше одного гола», — цитирует Роджерса ВВС.

Отметим, «Лестер» вышел в финал Кубка Англии впервые с 1969 года.

В финале Кубка Англии «Лестер» встретится с «Челси», который ранее обыграл «Ман Сити». Матч пройдет 15 мая на «Уэмбли».

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