Роджерс прокомментировал выход «Лестера» в финал Кубка Англии

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался по поводу выхода своей команды в финал Кубка Англии, обыграв «Саутгемптон» (1:0).

«Невероятный результат. Мы долго ждали выхода в финал. Болельщики хотят, чтобы мы выиграли Кубок. Мы это заслужили. Мы хорошо защищались, и не пропустили ни одного удара по воротам. «Лестер» отлично выглядел в атаке и должен был забить больше одного гола», — цитирует Роджерса ВВС.

Отметим, «Лестер» вышел в финал Кубка Англии впервые с 1969 года.