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Форвард «Кристал Пэлас» Заа рассказал об угрозах и расизме со стороны болельщика «Астон Виллы»

14:41
Вильфрид Заа. Фото Twitter.
Вильфрид Заа. Фото Twitter.
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Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа опубликовал в Twitter скрин личного сообщения в Instagram. Ему написал пользователь, подписанный как Джек Долан. Судя по фотографиям на его странице, он болеет за «Астон Виллу».

«Лучше не забивай завтра, черный ***, — написал пользователь соцсети. — Или я приду к тебе домой одетый как привидение». Он также прикрепил фотографию членов Ку-клукс-клана.

Матч 35-го тура английской премьер-лиги «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» состоится сегодня и начнется в 16.15 по московскому времени. 27-летний Вильфрид Заа в текущем сезоне провел 35 матчей за «Пэлас» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

Астон Вилла — Кристал Пэлас

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