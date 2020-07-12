Форвард «Кристал Пэлас» Заа рассказал об угрозах и расизме со стороны болельщика «Астон Виллы»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа опубликовал в Twitter скрин личного сообщения в Instagram. Ему написал пользователь, подписанный как Джек Долан. Судя по фотографиям на его странице, он болеет за «Астон Виллу».

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020

«Лучше не забивай завтра, черный ***, — написал пользователь соцсети. — Или я приду к тебе домой одетый как привидение». Он также прикрепил фотографию членов Ку-клукс-клана.

Матч 35-го тура английской премьер-лиги «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» состоится сегодня и начнется в 16.15 по московскому времени. 27-летний Вильфрид Заа в текущем сезоне провел 35 матчей за «Пэлас» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.