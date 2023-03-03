Фирмино сообщил Клоппу, что уйдет из «Ливерпуля» бесплатно летом

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино покинет команду по окончании сезона.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 31-летний игрок принял окончательное решение — он не продлит контракт и уйдет из «Ливерпуля» бесплатно этим летом.

Бразилец уже лично сообщил главному тренеру команды Юргену Клоппу о своем решении.

Фирмино перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии (2020), победителем Лиги чемпионов (2019), выиграв в общей сложности семь трофеев.

В этом сезоне на счету нападающего 9 голов и 4 результативные передачи за 25 матчей в составе «Ливерпуля».