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Сегодня, 15:25

Фирмино сообщил Клоппу, что уйдет из «Ливерпуля» бесплатно летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино покинет команду по окончании сезона.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 31-летний игрок принял окончательное решение — он не продлит контракт и уйдет из «Ливерпуля» бесплатно этим летом.

Бразилец уже лично сообщил главному тренеру команды Юргену Клоппу о своем решении.

Фирмино перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии (2020), победителем Лиги чемпионов (2019), выиграв в общей сложности семь трофеев.

В этом сезоне на счету нападающего 9 голов и 4 результативные передачи за 25 матчей в составе «Ливерпуля».

Источник: Флориан Плеттенберг
Роберту Фирмину
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 25 19 3 3 56-23 60
2
 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 25 14 3 8 46-35 45
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
7
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 25 6 6 13 18-35 24
16
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
17
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
18
 Эвертон 25 5 6 14 17-36 21
19
 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
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 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
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Борнмут – Ман. Сити
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Брентфорд

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П
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