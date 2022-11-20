Фирмино готов подписать новый контракт с «Ливерпулем»

Нападающий Роберто Фирмино готов остаться в «Ливерпуле» и продлить контракт с клубом, сообщает Calciomercato.

«Красные» предлагают 31-летнему форварду новое соглашение сроком на 2 года с возможностью продления еще на один сезон. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Фирмино перешел в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году.

В нынешнем сезоне АПЛ он забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи в 13 матчах.