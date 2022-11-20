Криштиану Роналду не жалеет о выходе скандального интервью

Британский журналист Пирс Морган рассказал, что общался с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после публикации скандального интервью футболиста, пишет The Sun.

Журналист рассказал, что они обменялись сообщениями. Роналду ответил, что его не беспокоит волна негатива, которая обрушилась в его сторону.

«Все нормально», — процитировал Морган сообщение, которое получил от футболиста.

18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации после скандального интервью нападающего Пирсу Моргану, в котором игрок раскритиковал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Также руководство не хочет, чтобы португалец возвращался в клуб после чемпионата мира-2022 в Катаре.