Ферран Торрес согласовал контракт с «Манчестер Сити» и прошел медосмотр

Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес согласовал контракт с «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 20-летний испанец заключил соглашение с английским клубом на 5 лет и прошел медосмотр для перехода в команду. Сообщается, что сделка обойдется «горожанам» в 27 миллионов евро.