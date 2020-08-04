Ферран Торрес согласовал контракт с «Манчестер Сити» и прошел медосмотр
15:34
Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес согласовал контракт с «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 20-летний испанец заключил соглашение с английским клубом на 5 лет и прошел медосмотр для перехода в команду. Сообщается, что сделка обойдется «горожанам» в 27 миллионов евро.
Paperworks completed and medicals completed too. Ferran Torres has also signed his contract until June 2025 as new Manchester City player. Confirmed ?? #MCFC #transfers https://t.co/HmD2y6MtBS— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2020
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